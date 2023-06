Contatto tra De Laurentiis e Sarri, l’ex azzurro vuole restare alla Lazio

De Laurentiis ha contattato Maurizio Sarri

Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato anche Maurizio Sarri per proporgli la panchina del Napoli, che dopo l’addio di Luciano Spalletti è al momento vuota. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex azzurro avrebbe però manifestato l’intenzione di rimanere ancora alla guida della Lazio. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Sarri ora attende Lotito al varco. Ha già ricevuto chiamate dall’Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De Laurentiis per un clamoroso ritorno. Non sente nessuno, vuole restare alla Lazio e lo ha confermato anche al suo staff in un brindisi consumatosi domenica notte, dopo Empoli, nella sua villa a Castelfranco. Maurizio è convinto che Lotito alla fine sarà di parola e lo accontenterà perché ha capito quanto ancora possa crescere questa Lazio”.

