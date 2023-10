La Gazzetta dello Sport – Dal nord: “Napoli-Fiorentina, Osi vuole 2 rigori: solare il secondo”.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la direzione del match da parte di La Penna, è sicura e senza sbavature decisive. Manca però un giallo a Quarta su Osimhen, ma giusto annullare il gol del nigeriano al 22′, per fuorigioco di Olivera. Il tocco di braccio di Kayode non è da rigore, perché arto d’appoggio.

Al 45′ Osimhen chiede un rigore per spinta di Quarta, troppo poco per assecondarlo. Tuttavia il secondo penalty, assegnato allo stesso bomber azzurro, per contatto con Terracciano è giusto. Nella ripresa, regolare l’1-2 di Bonaventura che però (al 24’) non meriterebbe il giallo per intervento su Zielinski. Corretto anche il gol dell’1-3 dei Viola: Nico si è rimesso in gioco dopo un iniziale fuorigioco prima di ricevere l’assist di Parisi.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

