Canale 21 – Chiariello: “Garcia ha stravolto il Napoli contro la Fiorentina! Mario Rui? Che senso ha punirlo e far infuriare lo spogliatoio”.

Umberto Chiariello, durante la trasmissione ‘Campania Sport’, è intervenuto per commentare la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Ecco il suo parere su Rudi Garcia: “Verrebbe facile da dire che è finita qui, ma è presto. Il primo vero giudizio dobbiamo darlo dopo la partita col Milan, ora c’è la pausa. E’ la seconda pausa che il Napoli fa sulla graticola. Non è finita, ma possiamo dire che siamo molto vicini alla fine. Quello che abbiamo visto in campo stasera dopo segnali incoraggianti con Bologna, Udinese e Lecce e anche Real Madrid, che solo noi abbiamo vanificato. Da buoni provinciali che siamo diventati rendiamo omaggio a chi viene in Patria massacrato. La critica spagnola ha massacrato il Real Madrid per come ha giocato male e in difesa. Noi invece l’abbiamo magnificato. Il Napoli aveva fatto una prestazione incoraggiante, oggi era la cartina tornasole contro una squadra che ha una sua impostazione precisa. Quello di Italiano è un calcio che si conosce, molto vicino a Spalletti, con un’attenzione difensiva inferiore ed anche una rosa.

E allora qual è il punto debole del Napoli? In questo momento nonostante l’avessimo difeso, perché bisogna dare del tempo ad tecnico che entra in una squadra per prenderla in mano, tutto porta a Garcia. E’ impensabile che un Napoli che deve recuperare con la Fiorentina viene stravolto togliendo tutti i giocatori maggiormente rappresentativi buttando dentro giocatori tanto per. Ma che senso ha? Punire Mario Rui e non farlo giocare mettendoti a battibeccare col suo procuratore dopo averlo umiliato dopo due partite fuori più il Real Madrid. Lo fai entrare a due minuti dalla fine. Ma cosa serve quel cambio se non a far imbufalire un leader dello spogliatoio che era titolare. Ma uno dice Giuffredi ha sbagliato: ma a me cosa importa di quello che dice?! Ogni procuratore difende i suoi giocatori, ha sbagliato ma quale è il problema? A me interessi che non sbagli Garcia. Un tecnico non si mette a fare polemiche con un procuratore in conferenza stampa, non smentisce un giocatore dicendo cosa non vere dette sull’agente, e poi lo punisce. Stasera un altro ‘vaffa’ se l’è beccato anche da Politano dopo Osimhen e Kvara. Questo spogliatoio è una polveriera. Ti abbiamo difeso ma non puoi metterti lo spogliatoio contro, i fatti ti stanno dando torto. Non puoi stravolgere una squadra che gioca a memoria. O batti Verona e Milan rimettendo questa squadra in carreggiata ridandole un’identità. Voler dimostrare che comandi tu, comandi cosa? Una squadra che stai portando alla distruzione? Come vuoi che ti difendiamo più? Ero convinto che fossi furbo come diceva Totti e invece hai voluto abiurare Spalletti, mai nominato. ‘Io vedo gioco in un altro modo il calcio’, e chi se ne frega!

Abbiamo una squadra campione d’Italia che gioca a memoria, sei tu che ti dovevi adeguare a loro! Li stai distruggendo. Italiano stasera ti ha dato una lezione di calcio, ti devi svegliare! Anche gli orbi hanno gli occhi per vedere. Il Napoli stasera è stata indegna per come ha giocato non per come si sono impegnati i ragazzi. Far entrare Raspadori e dirgli vai a marcare Arthur è anti-calcio! Può mai Raspadori marcare Arhur, in quale mondo si è visto? E’ un attacante, se vuoi marcare la fonte di gioco fai entrare Cajuste o Gaetano dicendo vai addosso a quello. Un centrocampista che sa quello che fa. Se fai entrare Raspadori per fare il mediano ad uomo lo stai uccidendo a lui e alla squadra. Ma queste idee come ti vengono? Noi siamo campioni d’Italia Garcia, tu stai scucendo lo scudetto dal petto di questa squadra che si sta ribellando a te perché non capisce le tue scelte. De Laurentiis ora devi intervenire: o Rudi Garcia capisce qual è il suo ruolo e i suo compito o non ci sono più alternative. Se col Milan non è a -3 deve andare via! Punto e basta!“.

