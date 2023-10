La Gazzetta dello Sport – Roma, sospiro di sollievo per Dybala: lieve stiramento al legamento collaterale.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di Paulo Dybala: “Dopo la Grande Paura, squarci di sereno si allargano intorno all’orizzonte di Paulo Dybala. Dopo il brutto colpo rimediato ieri a Cagliari al ginocchio sinistro, stanotte intorno all’una l’attaccante – come viene riferito da amici sudamericani dell’argentino – è stato portato in gran segreto presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’attaccante è stato poi sottoposto a risonanza magnetica. L’esito è stato tutto sommato positivo. I menischi e il legamento crociato sono a posto. Risulta solo un lieve stiramento al legamento collaterale, che gli procura una sintomatologia dolorosa. Tuttavia, la nota positiva è potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta, anche se molto dipende dai sintomi che prova il giocatore”.

OBIETTIVO INTER – “Con queste premesse, pur dovendo saltare i prossimi due impegni con la sua nazionale, Dybala comincerà subito una fisioterapia specifica e potrebbe tornare dopo la sosta, anche se non detto che ce la faccia a essere a disposizione già per la sfida dell’Olimpico contro il Monza. Più probabile che l’argentino magari desideri recuperare con più calma e senza rischi, per presentarsi senza problemi alla sfida del 29 ottobre a San Siro contro l’Inter”.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

