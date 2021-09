Leicester-Napoli, risolto il problema per i quattro giocatori azzurri

Si avvicina la prima sfida di Europa League per il Napoli: quella contro il Leicester . Recentemente si era parlato di un problema che riguardava quattro giocatori azzurri: David Ospina, Amir Rrahmani, Eljif Elmas e Victor Osimhen. Questo perché tutti e quattro sarebbero arrivati in Inghilterra da zone considerate pericolose, dunque la regola vigente a riguardo gli obbligava ad una quarantena. Tuttavia il problema sembrerebbe risolto grazie al primo ministro Boris Johnson. Egli avrebbe infatti firmato un decreto che permetterà a tali giocatori di scendere in campo.