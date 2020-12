Cristiano Ronaldo scrive un lungo messaggio ai tifosi juventini su Instagram

Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha lanciato un messaggio ai tifosi bianconeri.

Per diffondere il suo messaggio, a termine della pesante sconfitta rimediata allo Stadium contro la Fiorentina, Ronaldo ha usato Instagram:

“Ieri, con una prestazione ‘povera’ e un risultato lontano dall’essere accettabile, abbiamo chiuso il nostro calendario del 2020, un anno speciale per tanti motivi. Stadi vuoi, protocolli Covid, partite rinviate, lunghe pause e un calendario molto fitto. Ma queste non sono scuse per niente. Sappiamo di dover dare di più, per giocare meglio e vincere in maniera più netta. Siamo la Juventus! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno dell’eccellenza sul campo”.

“Spero che questa breve sosta possa aiutarci a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora molto lunga e alla fine crediamo che ancora una volta festeggeremo con i nostri tifosi. Credete in noi, fidatevi della nostra squadra quanto ce ne fidiamo noi e ce la faremo! Fino alla fine!”

