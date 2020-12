Pistocchi lancia la bomba: “Un uccellino mi spiffera il nome di Sarri per Napoli”

Maurizio Pistocchi, lancia una vera e propria bomba su Sarri e il Napoli

Pistocchi, lancia una notizia bomba, il giornalista è intervenuto a Radio Amore Campania. Ecco quantohadichiarato

Pistocchi:

“C’è un uccellino che continua a spifferarmi nell’orecchio il nome di Maurizio Sarri per il Napoli. La rosa azzurra è fortissima, per me Rino ha sbagliato proprio la gestione. Poi non sta neanche bene con il problema all’occhio, va anche detto questo. Ha stretto un bel rapporto coi giocatori del Napoli, gli vogliono bene, ma sono più orientato a pensare che gli azzurri abbiano pagato le fatiche delle coppe. Il Napoli mi ha dato l’impressione di essere una squadra stanca”.

