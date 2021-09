De Nicola su Napoli-Juventus: “Lobotka potrebbe essere convocato”

Stanislav Lobotka potrebbe essere convocato per la sfida tra Napoli e Juventus.

Alfonso De Nicola, medico che si occupa anche dei giocatori della SSC Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Gol”. In particolare egli parla di Stanislav Lobotka e della sua eventuale presenza per la sfida di domani. Il giocatore è stato infatti protagonista di un recente infortunio, ma stando alle parole di De Nicola la situazione non sembra tanto grave.

“Se non c’è alcuna lesione Lobotka non ha bisogno di tempi lunghi per recuperare. Ovviamente bisogna valutare il caso specifico ma potrebbe essere in panchina.”

In seguito Alfonso De Nicola si concentra su David Ospina:

“Dovrebbe essere in campo contro la Juventus. Ovviamente dipende anche da Spalletti e dalla volontà del portiere. Ricordo che una volta anche Lavezzi arrivò tardissimo e gioco comunque una partita il giorno successivo. Sarà Ospina a valutare la sua sicurezza nel scendere in campo.”

