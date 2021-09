Atalanta, Koopmeiners si presenta: “Questo è il club giusto per me”

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo.

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e giocatore accostato al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova squadra.

“Sono davvero entusiasta di essere finalmente qui, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Mi piace l’Atalanta, è il club giusto per me. Amo come attacca ed il modo in cui gioca le partite. Mi piace la squadra ma anche i giocatori e la città.”

Qualche parola anche su De Roon, compagno di Nazionale:

“De Roon mi ha raccontato molte cose del club, dei giocatori e dell’allenatore. Mi ha parlato della città e del Paese, mi ha fatto sentire subito il benvenuto. Ho anche iniziato a prendere lezioni di italiano.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Nicola su Napoli-Juventus: “Lobotka potrebbe essere convocato”

Leicester-Napoli, risolto il problema per i quattro giocatori azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo