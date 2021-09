Sensi lascia la Nazionale per infortunio, ma scenderà in campo con l’Inter

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha lasciato il ritiro con la Nazionale italiana, ma scenderà in campo contro la Sampdoria.

Durante il ritiro con la Nazionale italaina, Stefano Sensi ha avvertito un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Tutto normale, se non fosse che il centrocampista sarebbe pronto a scendere in campo con l’Inter per la sfida contro la Sampdoria che si terrà domenica 12 settembre.

La Gazzetta dello Sport riporta questo episodio:

“Il centrocampista dovrebbe scendere in campo da titolare nella prossima gara contro la Sampdoria. Difficile capire se questo atteggiamento possa pesare sulle prossime scelte di Mancini, ma è chiaro che nel prossimo mese, in vista delle prossime convocazioni, Sensi dovrà dare qualcosa in più degli altri selezionabili per convincere il ct a chiamarlo ancora.”

