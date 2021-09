Ponciroli: “Milan-Lazio più interessante di Napoli-Juventus”

Napoli-Juventus è la gara delle assenze: presenza dei sudamericani in stand-by.

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, ha preso parte alla diretta nell’editoriale su TMW Radio: “Milan-Lazio. Voglio vedere Sarri a San Siro e sono curioso di vedere come si comporta il Milan dopo due ottime partite. In Napoli-Juventus ci saranno tante assenze, non mi aspetto una grande partita con tante emozioni. Anche se arriva tra poche ore Dybala vorrei vederlo in campo. È un campione e come tale deve imparare a gestirsi”.

