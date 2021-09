Capuano: “Juve nei guai non avrà neanche Cuadrado, per un attacco di gastroenterite”

Giovanni Capuano annuncia lo stop di Cuadrado, assenza contro il Napoli ufficializzata da Allegri.

Giovanni Capuano, sul suo profilo Twitter, annuncia lo stop di Cuadrado: “Allegri ufficializza che la Juventus non avrà neanche Cuadrado, fermato in Colombia per un attacco di gastroenterite”.

#Allegri ufficializza che la #Juventus non avrà neanche #Cuadrado, fermato in Colombia per un attacco di gastroenterite — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 10, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico, accuse durissime: “Un napoletano riduce la squalifica a Osimhen, l’arbitro sarà Nino D’angelo?”

Bellinazzo: “Il Napoli contro il Verona ha regalato quasi 100 milioni alla Juventus”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo