Bellinazzo: “Il Napoli contro il Verona ha regalato quasi 100 milioni alla Juventus”

Bellinazzo torna sulla mancata qualificazione in Champions

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Marco Bellinazzo, che è tornato a parlare della mancata qualificazione in Champions del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La partita decisiva per i punti della Juventus è stata Napoli-Verona dello scorso campionato che è valsa 70-80 milioni per i bianconeri. Sotto l’aspetto sportivo sarebbe un importante vantaggio per il Napoli battere la Juve, allo stesso tempo complicato nel processo di ricostruzione bianconero. Siamo alla terza giornata e ci sarebbero le condizioni per rivedere i programmi anche a gennaio con innesti e quindi correre per il quarto posto. L’egemonia juventina degli ultimi nove anni chiaramente non la vedremo nei prossimi anni. C’è stato un livellamento di tutti i club italiani e la corsa ai primi quattro posti sarà sempre più complicata. C’è un problema oggettivo, ovvero che le plusvalenze si trasformano in ammortamenti. Detto questo, se si ricorre sistematicamente alle plusvalenze che diventano la seconda voce di entrata (dopo i diritti tv) vedremo crescere costantemente i costi di quel sistema ad un punto di non ritorno. Esattamente ciò che è accaduto nel calcio italiano a metà degli anni 2000, quando il livello della plusvalenza era aumentato di quasi 800-900 milioni e di conseguenza c’è stata una strage di club di prima fascia e quelli che non sono falliti hanno preso altre strade. Ma la situazione oggi sta andando in quella direzione ed è preoccupante. Non c’è nessun criterio scientifico che ti possa far dire che il valore attribuito ad un certo giocatore sia giusto o sbagliato. Le normative dovrebbero limitare quello che è il vantaggio a bilancio del ricorso sistematico a questo tipo di operazione riducendo l’impatto delle plusvalenze.”

