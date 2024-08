“Quindi spazio al nostro calcio. In particolare a due nomi: Giovanni Simeone e Andrea Pinamonti. Due situazioni differenti, perché l’argentino è il “secondo” di Osimhen a Napoli, aveva chiesto la cessione già a dicembre scorso perché voleva giocare di più, ma per essere la punta di riserva ha un ingaggio abbastanza importante. La cifra per prenderlo non è poi così alta, fra i 10 e i 15 milioni, oltre ad avere già lavorato con il direttore dell’area tecnica Tony D’Amico per una stagione al Verona.”