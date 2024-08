Sportialia.com – Criscitiello: “Osimhen, il caso non si sblocca! Lukaku? Gli serve almeno un mese per riaccendere il motore”

Il direttore Michele Criscitiello, nel suo editoriale, ha parlato del caso Osimhen: “Il caso Osimhen non si può sbloccare a ferragosto. A chi aspettano? Se prendi Lukaku tra dieci giorni il problema sarà grande. Per riaccendere il motore a Lukaku ci metti un mese. Non batti le mani e fai il miracolo perché Lukaku è allenato da Conte che rispetto all’ultima volta è anche più vecchio. A Napoli si sono svenati e gasati per Conte ma hanno dimenticato che Conte fa l’allenatore e a calcio non gioca più da tempo.

L’altro giorno ha compiuto 55 anni e non 25. I fuochi di artificio li vorremmo vedere sul mercato e non in cielo per festeggiare il compleanno. Manna dovrebbe velocizzare le trattative in entrata ed uscita più che grattarsi davanti alla platea. Antonio, niente un saluto veloce. Ma di questo passo il mercato finisce con 5 in pagella altro che gli 8 che circolano”.

