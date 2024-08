Il Mattino – Conte, in Coppa Italia punterà tutto su Raspadori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione in casa Napoli. Antonio Conte, sperava che la situazione di Victor Osimhen, si potesse risolvere in tempi brevi. Tuttavia, il tecnico, dovrà ancora fare i conti con un’assenza pesante.

Al suo posto Lukaku, il tecnico ha fortemente voluto che la società avviasse i contatti con il giocatore. Nell’ultimo test contro il Girona, Conte, però, dovrà puntare tutto su Giacomo Raspadori. L’attaccante sarà la punta titolare in Coppa Italia, contro il Modena. Intanto, Conte, ha già deciso che terrà la squadra in ritiro a Pozzuoli pure prima del match in notturna di Coppa Italia. Manca poco e inizierà ufficialmente la stagione.

