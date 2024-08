Accostato al Napoli, Gudmundsson vicinissimo alla Fiorentina

Secondo Il Corriere dello Sport Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, sarebbe vicinissimo ad un trasferimento alla Fiorentina.

Albert Gudmundsson, considerato un ex obiettivo del Napoli, sarebbe ad un passo dalla Fiorentina.

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime notizie in merito alla situazione:

“Albert Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina. Il club di Commisso vuole rinforzare l’attacco con l’esterno islandese del Genoa. I due club trattano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Il giocatore è in attesa di novità. Dopo Colpani, possibile altro rinforzo in zona offensiva dal campionato italiano per Palladino. . Con Nico Gonzalez che piace all’Atalanta, ecco Gudmundsson nelle idee della Fiorentina, l’obiettivo principale per l’attacco viola. L’islandese, anni 27, nello scorso campionato è stato autore di 14 gol e svariati assist e si è imposto come una delle principali rivelazioni della Serie A. La Fiorentina in pressing per chiudere quanto prima.”

