Mertens ha bruciato le tappe, doveva rientrare dopo la sosta

Mertens ha ormai recuperato dopo l’operazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, Dries Mertens ha letteralmente bruciato le tappe del suo rientro. L’attaccante belga figura tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida al Cagliari, che gli da l’opportunità di tornare a respirare l’aria della partita. Mertens doveva tornare dopo la sosta di ottobre per le nazionali, ma ha lavorato duramente per esserci prima. Di sicuro sarà un’arma in più per il Napoli, che ritrova così il miglior marcatore della storia azzurra.

