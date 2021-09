Spalletti, poco turnover per il suo Napoli. Il mister vuole tutti in condizione

Spalletti e il turnover

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sull’applicazione del turnover da parte di Luciano Spalletti. Il mister azzurro fino a questo momento ne ha fatto poco uso, spiegando più volte la sua teoria in merito. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano oggi in edicola:

“Ci sono visioni diverse nella gestione degli uomini, basta guardare anche cosa fanno allenatori come Pioli o Simone Inzaghi. Spalletti guarda i parametri, respira il vissuto, analizza la loro condizione e per il momento il turn-over è rimandato. A Leicester e a Genova aveva già tracciato la strada spiegando che al momento non c’è la necessità di cambiare tre-quattro uomini a gara. Nel Napoli intanto hanno giocato tutti eccetto il terzo portiere, la visione di Spalletti va oltre la formazione titolare, si ragiona nell’ottica dei cinque cambi, dei sedici uomini su cui si può puntare durante la partita”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis su DAZN: “Noi italiani siamo sempre in ritardo”

Sarri: “Ho sentito più pressione in un derby di C”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Germania: aperti i seggi per le elezioni legislative