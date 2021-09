Sarri: “Ho sentito più pressione in un derby di C”

In conferenza stampa il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del derby capitolino.

Sarri, parlando della pressione, ha confessato di sentirla maggiormente in un derby toscano di C:

“Questa partita mi intriga tantissimo, è speciale, sarebbe grandioso dare una soddisfazione al popolo laziale. Pressioni? La pressione mediatica non corrisponde alla pressione interna allo spogliatoio. La partita in cui ho avuto più pressione, a livello personale, è stata Sangiovannese-Montevarchi, derby toscano di Serie C. Fra queste squadre c’è una rivalità centenaria”