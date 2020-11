Ultim’ora – Il Milan sarà orfano di Pioli al San Paolo. L’allenatore è stato colpito dal Covid-19!

Stefano Pioli, colpito da Covid-19, molto probabilmente non sarà in panchina nella gara del San Paolo di domenica prossima che vedrà il suo Milan affrontare il Napoli di Gattuso

Stefano Pioli ha contratto il Covid-19. “L’allenatore del Milan – si legge in una nota del club rossonero – è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”.

Difficilmente Pioli ci sarà contro gli azzurri (potrebbe saltare anche la sfida contro il Lille e Fiorentina) e così il Milan al San Paolo sarà guidato dal vice Giacomo Murelli.

