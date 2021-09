Napoli-Cagliari, Spalletti ha un solo dubbio di formazione

Napoli-Cagliari, Spalletti pronto a confermare l’11 di Genova

Il Napoli affronterà il Cagliari questa sera allo stadio Maradona, dopo le cinque vittorie di fila in campionato Spalletti punta a confermarsi nuovamente. Il tecnico azzurro ha pochi dubbi di formazione, tanto da essere orientato a confermare gli stessi 11 di Genova. In porta ci sarà nuovamente Ospina, mentre in difesa sono sicuri del posto Di Lorenzo, Mario Rui e Koulibaly. L’unico dubbio riguarda sul chi schierare al fianco del senegalese, con Manolas e Rrahmani che si giocano un posto da titolare. A centrocampo confermata la coppia composta da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco torna Politano a destra, mentre Insigne e Zielinski completano il terzzetto alle spalle di Victor Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

