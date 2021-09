Parma, Buffon chiama Gattuso a Parma. L’ex Napoli potrebbe ripartire dalla Serie B

Buffon cerca di convincere Gattuso

Secondo a quanto riferito da SerieBNews, la posizione di Maresca sulla panchina non è più così salda. Il portale riferisce di una clamorosa ipotesi in caso di esonero, quella di affidare la panchina all’ex Napoli Gennaro Gattuso. Mediatore della trattativa è Buffon, suo ex compagno di nazionale con il quale ha vinto un mondiale. L’ex bianconero sta cercando di convincerlo ad accettare la sfida, anche se al momento sembrerebbe un ipotesi molto lontana. Dopo l’addio alla Fiorentina dopo appena una settimana, Gattuso è rimasto senza panchina dopo che anche il Tottenham aveva rinunciato al suo ingaggio dopo le proteste dei tifosi.

