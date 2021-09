UFFICIALE – I convocati di Napoli-Cagliari: tornano Demme e Mertens

Luciano Spalletti ha deciso la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Cagliari.

Questa sera il Napoli ospiterà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona per il posticipo della sesta giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha dunque deciso i giocatori azzurri da convocare per la gara. Nella lista ufficiale figurano due ritorni: quello del centrocampista Diego Demme e dell’attaccante Dries Mertens che non vedeva l’ora di rientrare. Al contrario Stanislav Lobotka e Faouzi Ghoulam non sono presenti.

Ecco la lista completa: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

