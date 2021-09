Napoli senza Osimhen dal 9 gennaio per la Coppa d’Africa

Victor Osimhen lascerà temporaneamente il Napoli a gennaio per disputare la Coppa d’Africa.

Victor Osimhen sta crescendo sempre di più con il Napoli, ma purtroppo durante il mese di gennaio non potrà indossare la maglia azzurra. Il prossimo 9 gennaio infatti partirà la Coppa d’Africa, dunque l’attaccante nigeriano si dirigerà proprio nella sua nazione per disputare il torneo.

Ecco cosa scrive a tal proposito Il Mattino:

“Osimhen assicura scatti in profondità, forza fisica nei duelli con i difensori avversari, colpi di testa, una progressione irresistibile quando vai via nello spazio: un attaccante completo che sta mettendo in mostra le sue qualità dopo la prima stagione in maglia azzurra caratterizzata dalla lunga assenza per l’infortunio alla spalla che accusò a novembre scorso con la nazionale nigeriana nel match di qualificazioni per la Coppa d’Africa contro la Sierra Leone. E alla Coppa d’Africa che comincerà il 9 gennaio prenderà parte e in quella fase della stagione non potrà scendere in campo con il Napoli in campionato.”

