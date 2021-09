Napoli, Anguissa è un vero portento: i numeri del centrocampista

Zambo Anguissa è da poco arrivato al Napoli, ma ha già dimostrato di essere un vero talento.

Il mercato in entrata del Napoli si è concluso con l’arrivo di Zambo Anguissa, che sembra si sia ambientato benissimo. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si concentra proprio sul centrocampista camerunese, affermando che ha superato le aspettative di tutti.

“Nessuno riesce a tenere il suo ritmo, nessuno riesce ad andare sull’uomo come Zambo. 20 sono stati i duelli contro la Sampdoria, cui vanno aggiunti 4 palloni intercettati e 3 seconde palle catturate. Numeri che contano. E che danno l’idea. Guardando al rendimento degli altri calciatori, è come se ce ne fossero due in campo: come se Spalletti potesse giocare in 12. Ed è quasi scontato che sia stato proprio lui quello ad aver corso più di tutti: 11.6 km, dei quali quasi un chilometro in sprint, sintomo di un’energia difficilmente replicabile. C’è da aggiungere, poi, il contributo nella fase offensiva. Concreto: 10 passaggi completati nella trequarti della Samp, solo Fabian Ruiz e Mario Rui hanno fatto meglio.”

