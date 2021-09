Il Napoli lavora già per il riscatto di Anguissa: la proposta al Fulham

Il Napoli sarebbe già al lavoro per raggiungere un accordo per il riscatto di Zambo Anguissa.

Zambo Anguissa è da poco arrivato al Napoli ma ha già convinto tutti del suo talento. Per questo motivo il Napoli sarebbe già al lavoro per riscattare il centrocampista. Secondo Emmanuele Cammaroto, giornalista di Napoli Magazine, la Società azzurra avrebbe già un’idea in mente.

“Anguissa sta dimostrando di essere una roccia che sposta gli equilibri a metà campo e non a caso Giuntoli si sta già muovendo per riscattarlo. Il Fulham non fa sconti ma le parti trattano e lavorano ad un accordo che si troverà per un pagamento da dilazionare in due o tre rate e che comunque graverà sul prossimo bilancio, che il Napoli conta di rimpinguare con i fondi del ritorno in Champions.”

