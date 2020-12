Calciomercato, Napoli: torna il nome di Nandez del Cagliari

Il giocatore è stato già accostato al Napoli in passato

Torna di moda il nome di Nahitan Nandez per il centrocampo del Napoli. il centrocampista del Cagliari è già stato accostato agli azzurri nella scorsa sessione di mercato, ma stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb non si tratterebbe solo di una voce. Da quanto è riportato il giocatore sarebbe molto gradito da Gattuso, ma occhio alla Roma, Fonseca infatti lo vorrebbe per il suo centrocampo.

