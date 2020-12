Crotone, Serie A: i prossimi avversari del Napoli sono in piena emergenza infortuni, ecco gli indisponibili

E’ molto lunga la lista degli indisponibili per i calabresi

I prossimi avversari del Napoli in campionato sono in piena emergenza infortuni. il Crotone di Giovanni Stroppa conta molti indisponibili, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo riferisce come già nella trasferta di Bologna, il Crotone si è presentato al Dall’Ara senza: Benali, Siligardi, Djidji, Rispoli, Riviere e Cigarini. Nella giornata di martedì scorso poi, si sono aggiunti all’elenco degli indisponibili anche Messias, Marrone e Magallan, mentre ieri Djidji e Messias sono tornati ad allenarsi in gruppo, portando quindi il totale degli indisponibili a sette.

