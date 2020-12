Rinnovo Gattuso: niente clausola e bonus scudetto

Manca veramente pochissimo all’ufficialità del rinnovo di Gattuso che, quasi sicuramente, arriverà entro Natale.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, svela anche un retroscena sul rinnovo del contratto. Come riportato, infatti, l’allenatore si sarebbe impuntato sull’eliminazione di qualsiasi penale in caso di rescissione anticipata, facendo capire che altrimenti non avrebbe firmato.

Previsto anche un premio in caso di vittoria dello scudetto o Europa League.

