Napoli, Manolas pienamente recuperato: chi giocherà con la Juventus in difesa?

Riecco Kostas Manolas. Dopo un mese esatto ai box a causa dell’infortunio muscolare rimediato a metà maggio, il centrale greco si è rivisto in gruppo a Castel Volturno. Un’arma in più per il Napoli, che mercoledì sera andrà a caccia contro la Juventus della sesta Coppa Italia della propria storia.“Kostas Manolas è tornato ad allenarsi in gruppo stamattina al Training Center”.

Così il Napoli ha annunciato il rientro dell’ex difensore della Roma alla piena attività assieme ai compagni. Manolas è dunque pienamente recuperato dalla distrazione di secondo grado alla coscia destra che lo ha costretto a posticipare il ritorno in campo.

Certo, ora per Gattuso si staglia all’orizzonte un bel dilemma: chi lasciare in panchina tra Manolas, lo splendido Maksimovic visto all’opera nella semifinale contro l’Inter e il teoricamente intoccabile Koulibaly? Molto probabile, in ogni caso, che la coppia vista all’opera contro i nerazzurri venga confermata anche mercoledì sera contro la Juventus. Con buona pace di Manolas, ancora senza il ritmo adatto e costretto, almeno per il momento, a riconquistarsi il posto.