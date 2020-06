Juventus, verso il Napoli: Higuain, Ramsey e Chiellini non sono ancora pront

Finale per tutti, o quasi. Non per David Ospina, certo di saltare la gara di mercoledì sera causa squalifica. E, con ogni probabilità, nemmeno per Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain, sempre più lontani dal prato verde di Roma.

Napoli-Juventus, per tutti e tre, è una chimera. Anche oggi, infatti, gli acciaccati della rosa bianconera hanno effettuato un lavoro personalizzato dopo essere stati esclusi dalla lista dei convocati per la semifinale pareggiata contro il Milan. Difficile, in sostanza, immaginare un recupero dei tre per la finalissima contro il Napoli. Con Sarri che potrebbe dunque ripetere l’undici di partenza visto venerdì sera, all’Allianz Stadium, contro i rossoneri.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis: “Sarri mi ha tradito per i soldi, Ancelotti dovevo mandarlo via subito. Su Koulibaly e Fabian…”

Juventus, verso il Napoli: Higuain, Ramsey e Chiellini non sono ancora pronti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

App Immuni da domani scaricabile in tutta Italia