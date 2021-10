Italia-Svizzera: preoccupano le condizioni del campo dell’Olimpico

La gara potrebbe disputarsi in un altro stadio

Il Messaggero nella sua edizione odierna parla di Italia-Svizzera, match decisivo per gli azzurri di Mancini per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Il quotidiano nella sua edizione odierna spiega come la FIGC sia preoccupata sulle condizioni del manto erboso dello Stadio Olimpico e che è previsto un incontro tra i vertici della Federazione e i ministri dello Sport e della Salute per definire la vicenda. Pochi giorni prima del match in scena il 12 novembre il terreno di gioco, che già risente del ritardo dei lavori causati dagli europei, verrà impiegato per partite di Serie A e Rugby. Il match potrebbe quindi disputarsi a Bergamo o a Torino.

