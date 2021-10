Napoli, da domani Osimhen sarà disponibile a Castel Volturno

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si prepara a ritornare a Castel Volturno e prepararsi per il campionato.

Il Napoli continua ad allenarsi per la prossima sfida di campionato seppur senza alcuni giocatori disponibili. Il motivo sta nel fatto che è tempo di Nazionali, ma da domani la società partenopea ritroverà uno dei suoi big: Victor Osimhen.

Dall’edizione odierna de Il Mattino si legge:

“Da oggi si è messo in viaggio per Napoli, domani alla ripresa Spalletti se lo ritroverà tra i disponibili a Castel Volturno: questo giro di Nazionale, almeno per il bomber nigeriano, è stato meno stressante. E senza sorprese. Ogni volta il cuore batte (a dicembre tornò con la spalla rotta) e l’imprevisto è dietro l’angolo. Ma nulla di tutto questo. Victor è scatenato, questi sono i suoi giorni. Con il Napoli o con la Nigeria. Segna sempre lui. È la certezza dell’attacco: sette gol in otto gare con gli azzurri, 2 gol in 4 partite in questa fase di qualificazione con la Nigeria.”

