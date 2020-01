Calciomercato Napoli, De Laurentiis a sorpresa: offerti 15 milioni per Acuna

La società azzurra continua a lavorare incessantemente sul mercato invernale, pronta a risollevare il capo e recuperare posizioni in classifica che gli competono. Il neo tecnico Gattuso, avrebbe chiesto alla dirigenza un terzino mancino poichè Ghoulam non offre le garanzie necessarie. Secondo Tuttosport gli azzurri avrebbero offerto 15 milioni di euro allo Sporting Lisbona per accaparrarsi l’argentino Acuna. Su di lui è però presente anche l’Inter che non è convinta da Lazaro e che quindi ha intenzione di sfidare gli azzurri per il laterale sinistro.

Altri nomi sono quelli di Ricardo Rodriguez, che al momento sembra però essere vicino al PSV, e Leonardo Koutris, mancino greco dell’Olympiacos che non dispiacerebbe a Gattuso

