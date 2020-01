Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo per parlare del Napoli, dell’Inter, del Var e di altro.

Queste le parole del giornalista:

“E’ difficile centrare la Champions per il Napoli, ma è ancora possibile. Contro il Sassuolo abbiamo visto un buon Napoli nel secondo tempo e Gattuso di certo avrà un impatto importante sull’ambiente e nello spogliatoio. La Champions è un territorio talmente naturale che non si può pensare che vada come vada, bisognerà raddrizzare la stagione in un modo o nell’altro”.