Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham

Vertonghen al Napoli? The Telegraph riporta che il Napoli e l’Ajax hanno nel mirino Jan Vertonghen del Tottenham

MERCATO NAPOLI – Napoli e Ajax sono interessati a Jan Vertonghen e cercano di convincere il Tottenham a vendere il difensore centrale belga prima di perderlo con un eventuale trasferimento gratuito in estate.

Secondo il giornale inglese l’accordo del 32enne con gli Spurs scade in estate e ora si può parlare con club stranieri di un pre-contratto per la prossima stagione.

Il Napoli è pronto a portarlo in Italia nell’attuale finestra di gennaio, dopo aver inutilmente avuto una un approccio l’estate scorsa.

Il belga a giugno andrà in scadenza di contratto e gli Spurs non vorrebbero perderlo a parametro zero, per questo starebbero spingendo verso una cessione in questa finestra di mercato.

Il Napoli, sempre secondo The Telegraph, sarebbe alla ricerca di un centrale difensivo d’esperienza, pertanto Vertonghen potrebbe essere il nome giusto per la retroguardia di Rino Gattuso

L’Ajax è anche interessato a riacquistare Vertonghen sette anni dopo averlo venduto agli Spurs con un accordo da £ 12 milioni.