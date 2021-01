SSC Napoli asta – In palio la maglia di Manolas del match Inter – Napoli

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli da il via ad un’asta che mette in palio la maglia di Manolas, indossata durante il match Inter – Napoli.

L’SSC Napoli, apre la settima asta stagionale mettendo in palio: la Maglia Gara Special 2020/2021 indossata da Manolas durante la gara Inter-Napoli.

Il sito informa i lettori: il ricavato sarà donato all’associazione no-profit Gladius Mater.

Il progetto, che prende il nome , di “SSC Napoli Charity” anche durante questa stagione si impegna nel sostenere aste online destinate alle associazioni onlus, in modo da contribuire con quest’ultime e mettere a disposizione risorse aggiuntive da utilizzare per le proprie attività.

L’SSC Napoli, ha optato di collaborare con la piattaforma più gettonata di aste, eBay, poiché entrambi condividono gli stessi principi e sostengono tali attività, al fine di riconoscere ai beneficiari il massimo profitto possibile.

Il programma eBay Charity, offre possibilità alle imprese, come in questo caso la SSC Napoli, di elargire in donazione il 100% delle vendite, in linea retta all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

