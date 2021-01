Verona, Juric vuole giocarsela. Difendere troppo sarebbe un rischio

Verona, Juric vuole giocare a viso aperto

Come riportato dal Corriere di Verona sembrerebbe che Juric abbia deciso di giocare a viso aperto contro il Napoli, perchè sa che difendere troppo potrebbe essere un grande rischio per gli scaligeri. Secondo il quotidiano, il tecnico ieri ha messo in chiaro quale sia il suo piano per la sfida di domani dichiarando:

“Dobbiamo fare una grandissima prestazione, forse la migliore di quest’anno per essere competitivi. Bisogna rischiare e provare a vincerla, perché se giochi in un altro modo poi finisce sei a zero. È una squadra che ha capacità immense”.

