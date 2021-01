Verona-Napoli, Gattuso vuole riproporre Rrahmani titolare

Verona-Napoli, le possibili scelte di Gattuso

Come riporta l’edizione di Repubblica oggi in edicola, Gattuso potrebbe fare qualche cambio per la sfida contro il Verona rispetto alla formazione scesa in campo Mercoledì. In porta torna Meret, con Ospina che dovrebbe osservare un turno di riposo. In difesa potrebbe tornare titolare Rrahmani che affiancherà Koulibaly, con Manolas che potrebbe riposarsi. Sugli esterni Hysaj a sinistra sostituisce Mario Rui, con Di Lorenzo confermato a destro. A centrocampo scelte quasi obbligate, con la coppia di mediani che sarà composta da Bakayoko e Demme. In attacco invece tutto invariato, alle spalle di Petagna ci saranno Insigne, Lozano e Zielisnki.

