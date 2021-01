Napoli, possibile convocazione di Osimhen per la trasferta di Verona

Napoli, Osimhen potrebbe partire per Verona

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen potrebbe essere convocato per la trasferta di Verona. L’attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi ieri in solitaria a Castel Volturno, dopo due mesi di assenza a causa dell’infortunio alla spalla e della successiva positività al Covid-19. Oggi ritornerà a lavorare in gruppo, tornado a riassaporare l’atmosfera dello spogliatoio, senza escludere che per lo stesso motivo Gattuso possa decidere di portarlo a Verona con il resto della squadra.

