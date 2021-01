Napoli, trovato l’accordo con l’Udinese per la cessione di Llorente

Napoli, Llorente andrà all’Udinese

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Napoli e Udinese hanno raggiunto un accordo per la cessione di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo ha dato il suo ok per il trasferimento in Friuli, che sarà reso ufficiale nella giornata di Lunedì. Il Napoli ha infatti chiesto di poter liberare Llorente dopo la trasferta di Verona, che ha accettato. Il club azzurro lo libererà a titolo gratuito.

