la Repubblica – Neres, a disposizione già contro il Bologna: lunedì le visite mediche

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Oltre al caso di Romelu Lukaku, che resta una priorità per Conte, c’è grande attesa per David Neres. Per il centravanti, Giovanni Manna ha dirottato i 30 milioni di euro a disposizione. Intanto la società ha trovato l’accordo con il Benfica, l’affare si sta definendo sulla base di 28 milioni di euro. La trattativa sarà formalizzata questa sera, dopo il match del Benfica contro il Casa Pia.

L’arrivo del 27enne brasiliano, è previsto per domani in Italia, a Roma, dove lunedì dovrebbe sottoporsi le visite mediche a Villa Stuart. L’obiettivo e di vederlo in campo già contro il Bologna: “Ha i numeri per infiammare il Maradona. Conte lo ha voluto per schierarlo trequartista di destra nel 3-4-2-1. Neres e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku, è questo il tridente immaginato dall’allenatore per il suo Napoli. Neres ha accelerazione, dribbling e gol, caratteristiche che a Fuorigrotta non passano inosservate. Neres sembrava un predestinato all’Ajax, poi l’infortunio al crociato e la scelta dello Shakhtar hanno un po’ rallentato la sua consacrazione. Neres è convinto di riuscirci a Napoli”.

