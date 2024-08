Sky Sport – Dal Brasile: interesse del San Paolo per Mario Rui

Mario Rui potrebbe lasciare uno slot libero nella rosa del Napoli. Il terzino portoghese, ha attirato l’attenzione di un club del Brasile, il San Paolo. Le parti ancora non hanno iniziato a confrontarsi approfonditamente, ma c’è un interesse concreto. Inoltre, risulta anche una certa predisposizione da parte del giocatore ad ascoltare la proposta dei brasiliani. Non ci dovrebbero essere corrispettivi per quanto riguarda il cartellino.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

