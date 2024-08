Corriere del Mezzogiorno – Buongiorno, distorsione alla caviglia: a rischio contro il Verona

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Fa discutere la distorsione alla caviglia di Alessandro Buongiorno, procurata durante la seduta di Ferragosto. Verso ora di pranzo, Antonio Conte, dirà di più in conferenza stampa. Nel caso in cui non dovesse farcela, è probabile che sceglierà di schierare una linea a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera in difesa.

