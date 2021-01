ASCOLI-SAMPDORIA (Primavera 1) – DISTINTA, RISULTATO E MARCATORI

Ascoli – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Alle ore 13:00 di ieri pomeriggio (presso il C.S. Picchio Village di Ascoli Piceno) si è disputata la gara Ascoli-Sampdoria valida per la giornata nr. 7 del Camp. Primavera 1.

Pronti via e i blucerchiati del tecnico Tufano vanno in vantaggio con Prelec il cui colpo di testa non lascia scampo al n.1 di origini napoletane Radano. Ancora Prelec porta la Samp sul 2-0, ma la rete viene annullata.

Nella ripresa l’Ascoli del tecnico Abascal reagisce e perviene al pareggio con Intinacelli, rientrato in bianconero dopo la breve parentesi vissuta in prestito alla Fermana nei mesi scorsi. I padroni di casa si arrendono al 73′ alla rete dell’ex Palermo Montevago, poi dopo 1 minuto l’Ascoli resta in 10 uomini a causa dell’espulsione di Olivieri.

Nel recupero ancora Samp che realizza il tris con l’ex Catania Di Stefano.

In classifica l’Ascoli resta a 0, i blucerchiati salgono a 4 punti in classifica

4 fuoriquota 2001 e 5 classe 2003 schierati dall’inizio da mister Abascal, la Samp invece ha mandato in campo dal 1° minuto 4 ragazzi fuoriquota del 2001 e altri 7 del 2002.

In panchina addirittura due classe 2005 (Gentile per i liguri e Raffaelli per i marchigiani)

