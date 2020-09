[FOTO] Allan: “Grazie Napoli, la Coppa Italia è stato il giusto premio per chiudere anni meravigliosi”

Allan, dopo aver lasciato la maglia azzurra, ha scritto su Instagram un messaggio d’addio

Allan, l’ex centrocampista brasiliano del Napoli, dopo aver lasciato la maglia azzurra, ha scritto su Instagram un messaggio d’addio:

“Napoli è una città speciale. Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano. Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa. In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente. Sono stato fortunato a trovare, sul mio cammino, dei compagni di squadra che sono stati dei fratelli. L’ultima stagione è stata difficile. Ma la vittoria della Coppa Italia è stato il modo migliore, il più giusto, per chiudere una storia di cui mi sono sentito protagonista. Un grazie speciale ai tifosi: è stato un privilegio e un orgoglio essere, in questi anni, il loro “Mastino Napoletano”. A loro, il mio abbraccio più grande“.

