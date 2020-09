Orestis Karnezis: “A Meret serve tempo, Gattuso preferisce Ospina per un motivo”

Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli, da ieri ufficialmente del Lille, è intervenuto nel corso di “Si gonfia la rete”

Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli, da ieri ufficialmente del Lille, è intervenuto nel corso di “Si gonfia la rete”, trasmissione che va in onda sulle frequenze di Radio Marte:

“Bellissima esperienza col Napoli, due anni indimenticabili. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, e quella serata ognuno di noi la ricorderà per sempre. Terzo portiere? Sicuramente non è facile, arriva la domenica e non sei la prima scelta. Ci vuole esperienza per gestirlo. Alessandro Nista mi aveva già spiegato la situazione dei portieri: la scelta era venire a fare il secondo di Meret, avrei dovuto aiutarlo a crescere. Poi la situazione è cambiata perché, nel primo allenamento di Dimaro, Alex si è fatto male.

Il ruolo del portiere –continua l’ex portiere azzurro- è particolare: fare rotazione non è semplice e non aiuta sempre. Bisogna che intervenga la società nella gestione. Gattuso preferisce Ospina? Perché vuole iniziare l’azione dal portiere, e nella sua testa David è più pronto, anche da un punto di vista dell’esperienza e della personalità. A Meret non mancano piedi buoni, ma gli serve tempo per la sua crescita. Tutti i grandi portieri hanno avuto bisogno di tempo”.

