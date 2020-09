Clamoroso – Il PSG pareggia l’offerta del Manchester City per il cartellino di Kalidou Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, è intervento in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della questione mercato legata al difensore napoletano Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, è intervento in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riferendo che, l’agente del giocatore Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, ha un accordo col Manchester City da 12 milioni di euro netti per 5 anni ma, nel frattempo, c’è stato un colloquio tra De Laurentiis e Leonardo. Secondo quanto raccolto dal giornalista Rai, il PSG è disposto a pareggiare l’ingaggio proposto dagli inglesi. Il giocatore preferisce ad oggi il City, ma dopo questa chiacchierata, i parigini sono in corsa per il cartellino del difensore senegalese.

