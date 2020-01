Calciomercato Napoli, accelerata improvvisa per Demme: le ultime

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla di una nuova entrata in casa Napoli. Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha già imbastito la trattativa: parliamo di Diego Demme, centrocampista del Lipsia, che potrebbe affiancare Lobotka nell’arrivo a Napoli.

Il sì di Demme, classe 91, è già arrivato, nonostante il Lipsia stia lottando per vincere il campionato, l’ idea di Napoli e dell’ Italia è molto attraente.

Il quotidiano scrive: “La trattativa è stata considerata come prioritaria dal Napoli ed è per questo motivo che si sta lavorando ai fianchi del Lipsia, club che non ha certo bisogno di liquidità. I tedeschi, però, sono abituati a vendere, i rapporti tra i due club sono positivi e un offerta tra i 18 ed i 20 milioni potrebbe far vacillare il Lipsia. Filtra, da ambienti vicini al calciatore, anche un certo ottimismo. Nelle prossime ore, ci saranno nuovi contatti tra le parti per capire se l’ affare può decollare definitivamente“